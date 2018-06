Cliques da 9ª Festa Caipira do Veteranos

A temporada de festas juninas está agitando o Brasil e uma das mais animadas de Americana aconteceu no finalzinho de maio, no Clube Veteranos. Trata-se da 9ª Festa Caipira do Veteranos, que contou neste ano com um público de aproximadamente 600 pessoas, seguindo um perfil familiar do espaço.

Comidas e bebidas típicas como pernil, quentão e doces serviram de animação para o povo cair na dança ao som do grupo Baião de Três, que mescla forró e sertanejo. Todo o valor arrecado com a venda de ingressos foi destinado a instituições beneficentes.