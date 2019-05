Cavalgada do ‘Seo’ Zé

O saudoso José Fabiano Mendes, o conhecido “Zé da Balsa”, era mineiro e viveu algum tempo no interior do Paraná, mudando-se para Americana, em 1977. Casado com dona Durvalina, foi na região da Estrada da Balsa que viveu com os 9 filhos (Aristeu, Irene, Artur,Ilma, Martim, Auria, Aparecido, Arzina e o também falecido José) boa parte de sua vida. Apaixonado pela vida simples, ele sempre foi tropeiro e amava os animais.

Por este motivo, como forma de consagração por sua história, no ano passado, o filho, Artur Mendes, decidiu prestar-lhe uma homenagem, um ano após sua morte, promovendo a primeira edição da Cavalgada “Seo” Zé da Balsa. O evento foi tão bacana, que ganhou sua segunda edição dias atrás, desta vez com saída do bairro Tatu, em Limeira.

No caminho, 8km de estrada de terra, percorridos com animação por cerca de 150 cavaleiros. O ponto de chegada foi o Rancho do Nenê, onde aconteceu um delicioso almoço, ao som de muita moda de viola e claro, gastronomia típica, como Seu Zé gostava. Além de ser um momento de confraternização e união de várias tribos, a ação foi beneficente à Aequotam (Associação de Equoterapia de Americana). Para a realização houve a colaboração de uma série de parceiros, resultando em um grande evento de sucesso. Ao que tudo indica, a iniciativa deve se repetir.

Confira nossa cobertura nas fotos de João Carlos Nascimento