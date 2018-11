Casamento de Elaine e Carlos

Os noivos Elaine Balan e Carlos Alberto se conheceram há mais de 20 anos, mas as reviravoltas da vida fizeram com que cada um fosse seguir seu próprio caminho. Só que o destino acabou colocando o casal frente a frente novamente há 2 anos, e esse reencontro terminou com um belíssimo casamento ocorrido no último dia 10 de novembro na Doceria Formiguinha. A festa feita para parentes e amigos próximos, contou com uma trilha sonora “rock’n’roll” e belas palavras do pastor da igreja presbiteriana de Americana, Jabis Ipólito de Campos Junior. Ao final da festa, Elaine e Carlos partiram para uma sonhada Lua-de-mel na Bahia.