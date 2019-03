Carnaval no Clube do Bosque

O Carnaval é um dos eventos mais aguardados pelos brasileiros no ano. Tempo de se fantasiar, divertir, brincar e pular ao som das marchinhas e hits do momento. A folia correu solta no final de semana, em Americana.

O Clube do Bosque relembrou os tradicionais carnavais de salões da RPT (Região do Polo Têxtil) dando um toque a mais com tecnologia e a show de luzes. Os foliões pularam e brincaram ao som de Anitta, Mc Kevinho, Pablo Vittar, Ludmilla e muitos outros, além das famosas marchinhas carnavalescas.

Confira os cliques desse Carnaval, marcado pela alegria e descontração da juventude americanense.