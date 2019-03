Carnaval na Praça do Tio Gaga

E mais um Carnaval se foi deixando na memória dos foliões lembranças de dias alegres e muita folia no feriadão mais popular do Brasil. Em Americana, vários bairros da cidade receberam o Carnaval Família, realizado com a apoio da Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo). Um desses locais foi a Praça Tio Gaga, no Jardim Glória, que recebeu gente fantasiada durante todo o domingo. A música ficou à cargo da banda Apareceu a Margarida, que tocou marchinhas e hits infantis. Festival de espuma e confetes, passeio em trenzinho, gincanas e praça de alimentação também fizeram parte da diversão.