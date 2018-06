E a Festa de São João de Carioba, que este ano comemora sua 32ª edição, chegou ao seu segundo final de semana cada vez mais animada e repleta de um público que muitas vezes viaja longas distâncias para se divertir com as comidas, a música e o ambiente sempre alto astral. Com o dinheiro arrecadado com o evento, que vai até o próximo domingo, a comunidade pretende reformar a capela, cuja arquitetura se confunde com a história da cidade de Americana.