Bingo Rosa do Rotary Club Sumaré

Dentro da missão ‘seja a inspiração’, o Rotary Club Sumaré promoveu mais um lindo e delicioso evento no último dia 16. Foi o Bingo Rosa, em que as ladies ficaram sentadinhas jogando e saboreando as guloseimas do super café da tarde, e os cavalheiros se encarregaram do apoio: servi-las. A ocasião foi em homenagem a elas, pelo Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8, e parte da arrecadação será destinada à Fundação Rotária, que atua com vários projetos em todo o mundo, em especial à erradicação da poliomielite. Foi um sabadão animado, com comes e bebes, rodadas de bingo e muitos prêmios.

O salão social do Rotary ficou lotado, e as damas aproveitaram para passar um dia diferente, entre amigas, ajudar as causas sociais e fazer a diferença.