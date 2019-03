Bem-vindos à Galeteria da Apae de Nova Odessa!

Bem-vindos ao belíssimo La Piazza Espaço de Eventos e à Galeteria da Apae! O sensacional jantar com um delicioso buffet com muitas massas e costelinha de porco e frango assados na brasa aconteceu no último dia 23.































































Mais uma vez o evento surpreendeu e agradou a todos, pela beleza e sofisticação. E atraiu convidados de várias cidades da região, que aproveitaram para dançar ao som ao vivo com muito flashback.

A Galeteria da Apae assim como os demais eventos realizados pela entidade teve foco beneficente, ou seja, a finalidade é arrecadar fundos para a manutenção dos trabalhos assistenciais que a Associação de Pais e Amigos do Excepcionais desenvolve no município de Nova Odessa desde 1980.

Eclética conferiu a noite maravilhosa e traz alguns cliques desse jantar mais que especial.