Baile do Vermelho & Preto em Hortolândia

Pensa numa festa perfeita! Pensou corretamente se o que veio em mente foi o Baile do Vermelho & Preto, que agitou a Chácara Dois Irmãos, em Hortolândia, na noite do último dia 20. Essa foi a segunda edição do evento espetacular, que a cada ano fica melhor, e atrai convidados de outras cidades.



























































































Em dois ambientes, o baile teve o DJ Emerson Laranjeira e sua pickup sacudindo a pista interna, enquanto o The Jota´s Band agitou a galera no palco externo. Destaque para a super decoração em vermelho e preto, e claro, o look dos convidados.

Além de muita alegria, dança e descontração – ocasião para rever amigos e matar saudades – o Baile do V&P propiciou petiscos deliciosos. Num agito badalado como esse, como definiram alguns dos que marcaram presença, até a tristeza pula de alegria. E Eclética passou por lá e registrou alguns cliques maravilhosos. Que venha a próxima edição.