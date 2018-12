Baile de Gala da Casa da Criança

Um dos mais sucedidos símbolos do trabalho social de Santa Bárbara d´Oeste completou 60 anos de atividades em 2018. Trata-se da Casa da Criança, fundada no dia 23 de dezembro de 1958 e que para festejar a data tão especial realizou no Esporte Clube Barbarense um animado Baile de Gala, reunindo cerca de 400 pessoas entre empresários, políticos, diretoria e funcionários. A noite teve ainda um repertório todo especial interpretado pela Banda Celebration, presença certa em grandes eventos da região.