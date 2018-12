Associação Nipo encerra ano com festa

O Bonenkai, tradicional confraternização anual da Associação Nipo de Sumaré agitou a sede da entidade no último domingão. A linda festa de encerramento de fim de ano foi ao sistema mochiyori (mesa comunitária), em que cada família leva um prato de salgado, doce ou salada, já que a bebida e a carne ficaram por conta da própria Nipo, e todos compartilham igualmente. O cardápio foi muito especial, com guloseimas diversas, do sushi ao churrasco. Bom destacar que o evento esse ano contou ainda com a comemoração dos aniversariantes dos meses de outubro e novembro. A festança reservou muita animação com bingo e videokê. Destaque para a belíssima apresentação de taikô. Eclética passou por lá e conferiu de perto.