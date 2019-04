A apresentação dos novos uniformes do Rio Branco aconteceu dias atrás, no Nyã Baobá Forneria e Restaurante. O lançamento foi um animado coquetel organizado por um dos patrocinadores do time, o casal Iara e Aquiles Kílaris.







































+ 11

Resumir Galeria

Prestigiando esse momento importante da história do clube, além de alguns dirigentes, convidados especiais e patrocinadores. Como grande diferencial das novas camisas, o formato em curvas das listras, se destacou nos três uniformes, que mantém as cores padrões do Tigre.

Confira como foi a cobertura do lançamento nas fotos de João Carlos Nascimento.