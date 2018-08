Apae em festa

Os 38 anos de fundação da Apae de Nova Odessa foram marcados por muita festa e animação. O evento comemorativo aconteceu no último dia 21. Após a linda apresentação da Banda Municipal, que embalou os convidados com música de qualidade, transformando o salão da entidade – o La Piazza – num belíssimo coral, com canções consagradas, entre elas, ‘Seguindo no trem azul’ e ‘Carinhoso’, todos cantaram, em uníssono, o tradicional ‘parabéns a você. Na sequência, Fernanda Berardineli – da Equipe Educar – ministrou a palestra “A importância da análise aplicada ao tratamento do Autismo”. E o encerramento foi com muitos comes e bebes. A programação durou a semana toda, tendo em vista a celebração da Semana do Deficiente Intelectual. Eclética conferiu de perto e parabeniza essa importante entidade novaodessense.