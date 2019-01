Ao Padre Giovanni, com carinho

“Muito são os chamados e poucos os escolhidos”. A citação bíblica foi dita pelo Padre Giovanni Murazzo, que recebeu uma calorosa despedida dos amigos no último dia 10, em Sumaré.

Queridíssimo, o vigário em Hortolândia está de malas prontas para voltar para o Paraná. Daí, alguns amigos – dos milhares que ele coleciona em seus quase 83 anos de vida decidiram fazer um coquetel no Espaço Cuidar do Ser, da advogada Neusa Corniani.

O Padre Giovanni nasceu na Itália, é missionário xaveriano e foi ordenado sacerdote em 1963. No Brasil desenvolveu sua missão como pároco, educador e animador missionário.

Bom destacar que ele lançou no final do ano o livro “Maria – Rainha da Simplicidade”. Sorridente e muito animado, para ele não importa a quantidade; e sim o conteúdo. Eclética passou por lá e registrou alguns cliques da despedida do Padre Giovanni.