Aniversário do Clebinho

Cleber Alvarez é o novo quarentão do pedaço. E para marcar essa entrada na casa do “enta” ele preparou uma grande festa no Yupi Kids, do bairro São Vito. Com o tema “Boteco”, ele e a família receberam amigos e parentes, sendo que alguns chegaram a vir de longe para prestigiar essa passagem de ano tão especial. “Fiquei feliz com esse carinho que recebi de tanta gente querida”, contou o empresário emocionado. Com uma trilha sonora variada, os convidados foram brindados com muito chopp gelado, vinhos e as mais populares porções servidas nos tradicionais botecos brasileiros.