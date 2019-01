A linda Isabela Moreira completou 7 anos no último dia 19 de dezembro e ganhou uma megafesta no Arco-íris Buffet, em Americana. Com o tema “A Bela e a Fera”, personagem que a aniversariante tanto ama, o evento contou com a presença de amiguinhos e parentes. A aniversariante brilhou durante toda a festa, mostrando desinibição e a animação que também podem ser vistos na telinha da TV, já que ela é uma das figurantes mirins da novela “Poliana”, do SBT.