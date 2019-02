Aniversariantes de janeiro da Associação Nipo de Sumaré

Muita alegria, descontração e boas risadas marcaram a comemoração coletiva dos aniversariantes do mês de janeiro da Associação Nipo de Sumaré. A festa aconteceu no sábado, dia 2 de fevereiro, nas dependências da entidade.















































+ 15

Resumir Galeria

Com um buffet montado com pratos preparados e bebidas levados pelos participantes em sistema comunitário (mochiyori), o delicioso jantar foi um momento de colocar a conversa em dia, num clima de companheirismo, confraternização e muita diversão.

Um dos pontos altos, como sempre, foi o videokê, com músicas em japonês e português. A festança contou ainda com a brincadeira do bingo, com brindes doados pelos convidados.

Receberam os parabéns e cortaram o bolo os amigos Alice Kodama e Nobumasa Shimizu, Tuca Suguihara e Paulo Taniguti Nissei. Eclética deseja a todos feliz aniversário. Confira os cliques de Ernesto Suguihara.