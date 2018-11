Amigos do Fundo Social de Nova Odessa

Um jantar social para homenagear os Amigos do Fundo Social de Solidariedade de Nova Odessa. O evento animado aconteceu na noite do último dia 9, no salão de festas Villa Harmonia. Foi uma noite encantadora, com ladies e gentlemen desfilando belos looks.

O recinto estava deslumbrante e teve o toque especial de Pedro Bernardo, que caprichou na decoração. Os anfitriões, a primeira-dama e presidente do Funssol, Andrea Souza, e o chefe do Executivo novaodessense, Bejamin Bill Vieira de Souza, recepcionaram os convidados num banner com o slogan da cidade, no hall principal.

Depois, na frente do palco, entregaram certificado a cada um dos amigos presentes, e aproveitaram para lançar a campanha natalina de 2018 do Município. Detalhe para o cardápio especial e o show da noite, que foi animado pela banda Bee Gees Forever. Eclética conferiu de perto. Veja alguns cliques.