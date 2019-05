Almoço Italiano

Com objetivo de propor a integração entre os italianos, descendentes ou simpatizantes da cultura, gastronomia e tradições italianas, foi criado o Círcolo Italiano di Americana, formado por um grupo de moradores da cidade e região, ligados à Itália, quer seja pela nacionalidade, descendência ou pelo coração.

Presidido por Roseli dos Santos, o Círcolo mantém as tradições italianas vivas, por meio da promoção de eventos dos mais diversos tipos como almoços, jantares e ações sociais.

Dias atrás o Iate Clube Americana foi cenário de um desses encontros recheados de boa música e muita comida. Cerca de 90 pessoas participaram do evento, que teve animação do cantor Zé Luis Teclado e Voz. No cardápio, diferentes entradas com base em diversos tipos de queijos, pães e uma farta mesa de frios. Como prato principal, festival de massas servidas com diversos recheios e molhos. Delizie, mamma mia!

Confira como foi o evento nos cliques de Marcelo Rocha