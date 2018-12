Ação de Graças no Rotary

O Rotary Clube Ação de Americana realizou no último dia 23 de novembro, Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, um jantar especial referente à data. Foi o primeiro evento rotariano alusivo ao tema, cujo objetivo é celebrar a união entre os povos. Cerca de 240 pessoas estiveram presente na ocasião, numa bela e animada celebração que aconteceu no espaço Gran Aster, na região central. E a organização já adiantou que a ideia é transformar essa festa em um evento anual no Rotary Ação.