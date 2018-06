A união de Nathália e Seity

Após 11 meses de planejamento ao lado da Assessora de Eventos Valéria Nascimento, e os pais da noiva Zé Odéssio e Silvana Camargo, a cerimônia emocionante foi celebrada pelo próprio pai de Seity, na Igreja Batista do Caminho e contou com a presença de mais de 600 pessoas no último dia 9 de junho.

No termino da cerimônia, os noivos receberam os comprimentos dos participantes e em seguida se dirigiram ao clube do bosque para uma intima recepção. No Clube do Bosque a decoração magnifica de Fernando Reame surpreendeu a todos e o Buffet Cláudia Porteiro foi um sucesso.

Destaque para o vestido da noiva, feito por Sinq Atelier, que tirou o folego de todos os presentes. Na saída os convidados receberam de lembrança, bombonieres de Crystal e, se deliciaram com os doces entregues.