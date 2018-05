Depois de tanto tempo, a festa que parou Americana na década de 1980, voltou a cidade. Inspirada nas famosas noitadas ocorridas no Morro da Urca, no Rio de Janeiro, a festa “A Noite é Azul” voltou a acontecer no Clube do Bosque, no último dia 12 de maio.

Entre 1988 e 2018, foram dez edições, todas concorridíssimas, sendo que esta última contou com um público de cerca de 630 pessoas. E os organizadores garantem que mais novidades virão por ai…