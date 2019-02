A Batucada em ritmo de samba

O Espaço Royal Garden recebeu no último dia 3 de fevereiro mais uma edição da Festa A Batucada, que repetindo a primeira edição do evento, realizada no final do ano passado, contou com um grande e bonito público. Os presentes puderam se divertir com muito samba e pagode de primeira qualidade em um clima agradável e alegre que começou no final da tarde daquele domingo e entrou noite adentro. Ao final, já teve quem quisesse saber quando acontecerá a próxima edição do evento.