9º Porco no Rolete da Romã Templária Cultural e Beneficente

“A festa”! Esse foi o sentimento de todos – tanto organizadores como convidados que prestigiaram o 9º Porco no Rolete, que a Romã Templária Cultural e Beneficente promoveu no último dia 27, na sede da Associação Nipo de Sumaré.

O super evento contou com a atração especial Confraria da Viola Caipira, da dupla Marcelo Neves & Jadher. A dupla fez um showzaço, aonde muitos não resistiram e agitaram na frente do palco com belos passos de dança.

Além dos cinco porcos crocantes e suculentos, o cardápio contou ainda com várias delícias, pra alegria de quem tem um paladar refinado. Aliás, duas mesas com várias opções para agradar todos os gostos.

Foi um domingão animado pra ficar na história. Bom destacar que a arrecadação do 9º Porco no Rolete será destinada às entidades assistenciais de Sumaré. E que venha a décima edição. Eclética passou por lá e registrou belos cliques. Confira.