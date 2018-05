9ª edição da Noite Italiana do Lions Clube

A tradicional Noite Italiana que o Lions Clube Nova Odessa realizou nesse ultimo sábado (19) foi um grande sucesso. Essa foi a 9ª edição do evento. O jantar aconteceu na Villa Lucena e recebeu convidados de outras cidades, inclusive de São Paulo.

Foi mais uma noite especial, aonde a solidariedade prevaleceu em absoluto. E, claro, também foi uma ocasião para os amigos se reunirem numa noite gostosa e jantar fora, com um cardápio recheado de muitas delícias da culinária italiana, entre elas, seis tipos de massas.

Destaque para o excelente trabalho do Lions Clube, que tem no serviço a razão da existência dessa organização global, que evolui para atender às necessidades do mundo em constante mudança. Eclética passou por lá e registrou lindos cliques.