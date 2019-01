O 6º Churras Legal que a OAB promoveu no dia 07 de dezembro foi marcado por uma bela confraternização entre a categoria e familiares. Tradicional entre os advogados, a festa aconteceu na Chácara Sunshine. E, claro, como o próprio nome sugere, foi regado a muito chopp e ao delicioso churrasco, além de petiscos maravilhosos. Todos saborearam uma mesa farta com variedade de comes e bebes. Foram horas agradáveis, de bate papo e risadas, ao som de música ao vivo. A cada edição, o evento fica ainda mais saboroso e encantador. Enfim, esse foi mais um encerramento de ano marcado por momentos inesquecíveis.