O cerimonialista, esse profissional fundamental para o sucesso de uma festa, tem seu dia comemorado em 29 de outubro. E pelo sexto ano consecutivo, centenas deles se reuniram no “6º Cerimonialista Day”, evento que reúne os profissionais desta área de toda a região. O grande encontro, idealizado por Edmir Kuhl, organizado por Edmir, Fátima Furlan, Jean Cunha, Cris Perim, Gisele Gisele Scherma e Elly Bueno, aconteceu no último dia 30 de outubro no Classic Hall, tendo como tema a milenar cultural japonesa.