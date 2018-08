Amor aos pets! Esse foi o resultado da 6ª Caminhada Viralatinhas, realizada no último dia 05. O evento em prol dos animais reuniu muita gente no balão da Praça das Bandeiras, em Sumaré. Trajados com a bela camiseta personalizada, os protetores dos animais desfilaram com seus cães – de todas as raças e portes.

Bom destacar que são 16 anos de luta dessa importante ONG – a Viralatinhas – que a cada ano cresce com amor e dedicação à causa animal. E a ONG precisa de voluntários. Seja parte desse time vitorioso que não mede esforços para ajudar os pets. Além da Caminhada que entrou em sua sexta edição, a ONG ainda realiza, anualmente, dois supereventos: o Virapizza e o Chá Au-Au – simplesmente espetaculares. Afinal, é preciso ter muita raça para um viralatas sobreviver.