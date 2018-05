5º Happy Hour do Rotary Club

Há cinco anos o Rotary Club Integração, de Americana, realiza um Happy Hour especial, onde todo o valor arrecadado com as vendas de ingressos vai para o “banco de cadeiras de rodas”, um projeto mantido pela entidade que empresta as cadeiras para pessoas que estão precisando delas, seja para longos ou curtos períodos de tempo. A última edição do evento ocorreu no dia 18 de maio, no Clube do Bosque, e como sempre foi um sucesso. Caldos, pizzas, pães e bebidas variadas fizeram a alegria dos presentes, assim como o ótimo bate-papo que garantiu, literalmente, “horas felizes”.