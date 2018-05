5ª Feijuca BodeFest em Nova Odessa

A 5ª Feijuca BodeFest reuniu muita gente bonita no sábado (19) na Chácara Central, em Nova Odessa, numa bela ação social em prol da Comunidade Geriátrica. Com convidados também de outras cidades da região, o evento foi um grande sucesso.

A causa nobre garantiu uma tarde animada com música ao vivo da banda Alto Astral, bate papo entre amigos, boas risadas e, claro, um cardápio delicioso que teve a feijoada como prato principal. Tudo isso com entradas especiais, a tradicional caipirinha de acompanhamento e sobremesa.

Com camiseta personalizada do evento, os convidados se divertiram e já pediram bis. Que venha a próxima edição, afinal o que é bom merece continuidade. Os organizadores comemoram o sucesso do evento, e mais que isso, a união em prol da solidariedade. Eclética passou por lá!