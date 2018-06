2ª semana da Festa de Santo Antônio

Quantas festas no Brasil podem se orgulhar de ter mais de um século de história? Pois essa rara marca pode ser comemorada pela Festa de Santo Antônio, que completa 118 anos neste mês. E nas suas duas primeiras semanas, o evento deixou claro que preserva sua história sem deixar de lado bem-vindas inovações.

Este é o primeiro ano com 100% das barracas profissionalizadas, com o intuito de padronizar as tão procuradas receitas servidas todos os anos no evento que toma conta da região central da cidade.

Além de tudo isso, no último final de semana o público ainda curtiu os shows das bandas AR 40 e THD, da dupla Marcio & Humberto e do cantor Vinícius Drumond. Confira algumas das pessoas que passaram por lá: