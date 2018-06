2ª Festa Italiana do Lar dos Velhinhos São Vicente de Paula

No ano passado, um grupo de voluntários Vicentinos do Lar dos Velhinhos São Vicente de Paula promoveu uma festa italiana com o intuito de arrecadar fundos para a instituição. O sucesso foi tão grande que a experiência se repetiu neste ano.

A 2ª Festa Italiana da instituição ocorreu no último dia 26 de maio no Clube Flamengo. E um público de aproximadamente 440 pessoas degustou o cardápio de massas preparados com todo o carinho por uma equipe que domina a culinária do país que é sinônimo de boa comida.