1º Porco no Rolete da ABFA

No maior clima de amizade e descontração, o 1º Porco no Rolete, organizado pela ABFA (Associação Beneficente Fraternidade Aliança) reuniu cerca de 400 pessoas no Clube do Bosque, em Americana, no dia 23 de fevereiro. No cardápio, saladas, arroz carreteiro e feijão gordo para acompanhar o prato principal, tudo servido em esquema de buffet. O evento, realizado por quatro lojas maçônicas da região, inaugura o calendário anual da associação que engloba três grandes festas, incluindo a Oktober Bodefest – previsto para o dia 5 de outubro deste ano. Anote na sua agenda e confira os cliques que a Eclética fez na festa!