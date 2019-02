1º Happy Hour do Clube do Bosque

Nada melhor que um happy hour com os amigos para aproveitar as noites de Verão. Música ao vivo, porções diversas e chopp pela metade do preço foram alguns dos atrativos do 1º Happy Hour do Bosque, realizado na última sexta-feira de janeiro (25), na cantina do Clube do Bosque, em Americana. O evento, que teve início às 19h, reuniu 120 pessoas, entre associados e convidados. Segundo o diretor social da sede, Edson José Melosi, a noite marcou a retomada do evento no clube. “Este é o primeiro do ano e o primeiro de muitos”, ressaltou. A ideia é que o HH se torne um evento mensal e atenda a uma temática. “O próximo ‘happy hour’ está marcado para o dia 22 de fevereiro e será com tema Carnaval”, completou.