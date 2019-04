Foi mais do que um sucesso o 1º Festival Blues & Folk, realizado no último final de semana do mês de março, em Santa Bárbara d’Oeste. O festival foi um verdadeiro acontecimento. Tanto é que a segunda edição já está confirmada!























O evento levou assinatura da TEFF (empresa de eventos organizadora do Festival) e teve total apoio da Secretaria de Cultura e Turismo, através do secretário Evandro Felix Carneiro. A princípio a expectativa era atrair um público de 1,5 mil pessoas em três dias de evento, no entanto, mais de 6 mil pessoas compareceram ao festival, que aconteceu na Praça Central Coronel Luiz Alves, ao longo de 20 horas de programação.

Além da parte musical, o evento contou também com destaques como o Beer Truck Heineken e outros Trucks de delícias gastronômicas. O evento foi familiar, alegre e de acesso livre para quem quisesse curtir boa música e uma super energia.

Para quem gosta de iniciativas assim duas informações: o próximo em Santa Bárbara terá como tema “Festival de Música Brasileira”. No dia 13 de julho, acontece o RockDay, no Teatro de Arena Elis Regina, em Americana, ambos organizados pela mesma empresa do Festival de Blues & Folk.

Muito bom de ir!