15 anos de Débora Frazão

Um novo ciclo começa quando a menina chega aos 15 anos. Por isso, a festa de debutante é tão esperada pela família, que na maioria das vezes se emociona com essa cerimônia tão tradicional. Assim foi a festa da Débora Frazão, ocorrida no salão Viva Festa, em Americana. Dezenas de parentes e amigos foram desejar felicidade para a jovem, que em estilo hippie-chic apareceu em três diferentes trocas de vestidos, dando atenção a todos os convidados e dançando madrugada adentro com os amigos que sempre estiveram ao seu lado.