15 anos da Giovana Rossi

A estudante Giovana Pelicano Rossi completou 15 anos no último mês de outubro e uma grande festa marcou essa passagem tão importante na vida desta “jovem mulher”. O evento, que reuniu cerca de 240 pessoas aconteceu no Gaia Hall, em Americana, no último dia 27. Como já era de se esperar, Giovana estava linda e durante a cerimônia fez três trocas de vestidos. Ao final, a mãe da aniversariante, Carol Pelicano, estava feliz da vida, afinal tudo saio perfeito. Destaque também para o variado buffet, a cargo da própria empresa do pai da debutante, Alisson Rossi.