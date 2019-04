Até o dia 14 de abril acontece em Americana a 10ª edição do Americana Mostra, promovida pela Associação Fábrica das Artes. Desde a primeira edição, o jornal LIBERAL apoia a iniciativa, que em 2019 conta com 14 atrações artísticas nas áreas de música, dança, teatro de rua e teatro adulto.









































Diferente dos anos anteriores, nessa edição o Fábrica abriu a possibilidade dos artistas se inscreverem para participar do evento – antigamente a organização fazia o convite.

Já no lançamento, realizado no dia 4 de abril, muita gente prestigiou as apresentações marcadas por muita dança e músicas de origem africanas. Maracatu, Maculelê, Jongo, Umbigada entre outros ritmos fizeram parte do repertório apresentado.

A coluna Eclética também passou por lá para conferir, lembrando que a programação completa do evento, que entre os objetivos procura promover a integração de diferentes artes, a troca de experiências e a formação de público, pode ser vista na página @fabricadasartes.art.br, no Facebook.