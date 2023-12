Zee.Dog Kitchen anuncia fechamento da fábrica em Americana e terceirização da produção

Medida resultará no desligamento de aproximadamente 50 colaboradores

A empresa Zee.Dog, reconhecida pela ampla gama de produtos para animais de estimação, anunciou nesta quinta-feira (14) o encerramento das operações da fábrica em Americana.

A unidade era responsável pela produção da linha de alimentos naturais para cachorros, conhecida como Zee.Dog Kitchen. A medida resultará no desligamento de aproximadamente 50 colaboradores.

Unidade fica na Avenida Nossa Senhora de Fátima – Foto: Claudecir Junior/Liberal

De acordo com a assessoria do grupo, a produção que antes ocorria em Americana será terceirizada para uma empresa já fornecedora da Petz, que adquiriu a marca Zee.Dog em 2021. A decisão tem como objetivo alcançar maior escala e competitividade no mercado.

Localizada na Avenida Nossa Senhora de Fátima, na Vila Israel, a fábrica de Americana começou a dispensar os funcionários nesta quinta-feira, conforme comunicado pela assessoria da empresa.

Fundada em 2012, a Zee.Dog possui presença consolidada em pelo menos 50 países, destacando-se por uma abordagem centrada em comunicação, comunidade e tecnologia de produtos e serviços.

A empresa oferece uma variedade de acessórios para pets e seus proprietários, além de disponibilizar um serviço de entrega expressa de produtos para cães e gatos por meio do aplicativo Zee.Now.

O braço da startup dedicado à produção de alimentos, a Zee.Dog Kitchen, foi lançado em junho do ano passado, representando um investimento de R$ 10 milhões em inovação.

A linha de produtos destaca-se pela capacidade de conservação por até um ano na embalagem, sem a necessidade de congelamento.

As rações são compostas por ingredientes como cenoura, óleo de peixe, manjericão desidratado, extrato de chá verde e alecrim, oferecendo opções inclusive para cães com dietas restritivas, como refeições de baixa caloria e para aqueles com pele sensível.

A fábrica de Americana, agora encerrada, tinha uma capacidade de produção de 3,6 mil toneladas de alimentos naturais para pets anualmente, o equivalente a um faturamento de R$ 250 milhões.