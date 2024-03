Visita de Bolsonaro a Americana será fechada para lideranças políticas

Ex-presidente vai almoçar com o prefeito e à tarde estará em Nova Odessa; no sábado, terá um compromisso em Santa Bárbara

A visita do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a Americana, marcada para esta sexta-feira (1º), será fechada para lideranças políticas da cidade e região.

Ele estará na Churrascaria Grill Sul, onde vai almoçar com o prefeito Chico Sardelli (PV), que deverá selar sua filiação ao PL no encontro, previsto para as 13 horas.

Segundo a assessoria da Prefeitura de Americana, apesar de ser um evento privado, é esperada a presença de apoiadores do ex-presidente, o que motivou um reforço no policiamento no entorno do restaurante, com a logística de chegada e saída a cargo da equipe de segurança de Bolsonaro.

À tarde, por volta das 15 horas, Bolsonaro estará em Nova Odessa para um café com Benjamim Bill Vieira de Souza (PL), ex-prefeito da cidade e pré-candidato às eleições deste ano.

O encontro será na conveniência do Auto Posto Max, na Avenida Ampélio Gazzetta, com acesso público e controle a cargo da equipe do ex-presidente.

A assessoria de Bill informou que a presença do ex-presidente faz parte da agenda do mesmo na região, em agradecimento à expressiva votação recebida na última eleição na cidade. “Além disso, é um ato de fortalecimento do partido em Nova Odessa.”

No sábado, o ex-presidente terá um compromisso em Santa Bárbara d’Oeste, a partir das 11h30, no Esporte Clube Barbarense.

No evento, o atual prefeito e pré-candidato à reeleição Rafael Piovezan vai se filiar ao PL – atualmente ele está no MDB.

A diretoria do clube informou ao LIBERAL que apenas locou o salão social para o associado Rafael Piovezan e que todo o esquema será por conta do locatário.

Esclareceu ainda que o clube vai funcionar normalmente para seus associados e que o salão social será isolado com grades e o acesso se dará pelos portões secundários, onde toda a segurança do evento será de responsabilidade do prefeito.

A segurança dos eventos será coordenada pela PF (Polícia Federal) e PM-SP (Polícia Militar do Estado de São Paulo), com apoio do setor de trânsito dos municípios envolvidos.

A SSP (Secretaria de Segurança Pública) do Estado de São Paulo assegurou que todo evento envolvendo presidentes e ex-presidentes conta com reforço policial.

Apesar das tentativas de contato, não houve retorno da Prefeitura de Santa Bárbara, da PF, da PM e da assessoria de Bolsonaro até o fechamento desta matéria.