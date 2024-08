Vídeo: Árvore cai na Avenida Armando Sales de Oliveira, no Jardim Ipiranga, em Americana

Leia mais

O comerciante Jucinei Luvizetto Nunes, de 50 anos, enviou ao LIBERAL um vídeo que mostra o momento exato da queda de uma árvore na Avenida Armando Sales de Oliveira, no Jardim Ipiranga, em Americana, durante o vendaval que atingiu a região na tarde de sábado (24). Ninguém se feriu no incidente.

As imagens foram flagradas pelas câmeras de segurança da oficina de Zaqueu Luvizetto Nunes, irmão de Jucinei.

No vídeo é possível ver o momento em que a parte superior da árvore quebra e cai sobre uma das faixas, segundos depois de uma viatura da Polícia Militar passar do outro lado da avenida.

Ainda segundo o comerciante, a árvore que caiu foi retirada no mesmo dia por funcionários da Prefeitura de Americana, mas uma outra árvore perto daquela preocupa moradores das imediações, visto que tem raízes expostas e pode apresentar risco de queda.

Além deste incidente, o LIBERAL recebeu relatos sobre nuvens de poeira na mesma tarde, com reclamações sobre queda de energia em alguns bairros, como por exemplo na Cidade Jardim.

Incêndio no ecoponto do Nova Carioba, em Americana – Foto: Ronaldo Britto / FM Gold

Incêndio

Em outro incidente no sábado, o ecoponto do bairro Nova Carioba, também em Americana, foi alvo de um incêndio de grandes proporções entre o final da tarde e o início da noite, o que causou a destruição do espaço, que estava com grande quantidade de materiais depositados.

O Corpo de Bombeiros de Americana atuou na ocorrência com ao menos duas viaturas e cinco profissionais, sendo que até mesmo bombeiros de empresas nas imediações do local ajudaram no combate às chamas. Também não houve feridos na ocorrência.