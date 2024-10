Veja quem são os vereadores eleitos em Hortolândia

Hortolândia elegeu, neste domingo (6), os 19 vereadores que vão compor a câmara para um mandato de quatro anos entre 2025 e 2028. Veja a lista dos eleitos abaixo, conforme os dados divulgados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Nego (PSD) – 3.590 votos

Derli (PC do B) – 3.053 votos

Clodoaldo (Podemos) – 2.916 votos

Paulão (Republicanos) – 2.738 votos

Dionatan Domingues – (PP) – 2.724 votos

Daniel Laranjeira (PSD) – 2.594 votos

Edivaldo Araújo (PP) – 2.337 votos

Luiz Regional (Republicanos) – 2.146 votos

Ceará (União) – 2.081 votos

Ananias (Republicanos) – 2.062 votos

Régis da Serralheria (PSB) – 1.883 votos

Sidney Cabrito (PSB) – 1.748 votos

Cesinha Brasil (PSB) – 1.744 votos

Zaca – (Republicanos) – 1.742 votos

LÉO DO LM (PSB) – 1.663 votos

Professora Roberta Diniz (PT) – 1.413 votos

Clemilton Silva (PL) – 1.374 votos

Aldemir Clemente (Podemos) – 1.333 votos

Carlão do Nova Europa (PV) – 1.271 votos.