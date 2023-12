Veja o cardápio do Festival Gastronômico de Santa Bárbara; edição Verão começa neste domingo

Edição 2022 do Festival Gastronômico de Santa Bárbara - Foto: Prefeitura de Santa Bárbara

Começa neste domingo, às 16h, a edição Verão do Festival Gastronômico de Santa Bárbara, realizado pela prefeitura. O evento vai até terça-feira e ocorre no prolongamento da Avenida Corifeu de Azevedo Marques, em frente ao Parque Araçariguama. A entrada é gratuita.

A gastronomia do festival será de responsabilidade de 11 estabelecimentos (veja no quadro). Serão comercializados 11 pratos livres e 11 temáticos, tendo 5 opções vegetarianas e veganas, durante os três dias de Festival, além de pratos para pessoas com alimentação restrita (sem leite de vaca, ovos e glúten).

Nesta edição, bares, restaurantes, lanchonetes e similares tiveram que inscrever dois pratos na Categoria Temática que possuem hortelã, manjericão, açafrão ou alecrim em sua composição, além de duas opções de prato, produto ou porção na Categoria Livre e na Vegetariana (Ovolactovegetarianos, Lactovegetarianos e Vegetarianos estritos).

Atrações musicais

O primeiro dia do festival, domingo, terá homenagem à madrinha do Samba, Beth Carvalho, que faleceu em 2019. A cantora Bruna Volpi fará um show às 19h30. O público relembrará canções inesquecíveis como “Andança”, o primeiro grande sucesso da cantora, “As rosas não falam”, de Cartola, “Folhas Secas” e “Vou Festejar”, entre outras músicas imortalizadas na voz de Beth.

Além de Bruna, o festival seguirá na segunda, com as atrações Banda BR 103 (19 horas) e Banda The Big Doggers (21 horas), e terça-feira (19), subindo ao palco as bandas The New Drunks (19 horas) e Sapos da Noite (21 horas).

Confira os pratos que serão comercializados no festival

KI PASTEL MERCADÃO

Porção de Quibe

Pastel de Cupim Suíço com alecrim

Pastel Palmito Especial

EU AMO PASTEL JOEL E LÉIA

Pastel de Chocolate com Morango

Pastel de Carne, Queijo, Azeitona e Manjericão

Porção Mini Pastéis de Queijo Minas

HOT DOG OH YES

Dog Bacon

Escondidinho de Costela com Hortelã

O MERCADÃO PASTÉIS E PORÇÕES

Pastel de Pizza

Pastel de Pernil com alecrim

SILVANA BUENO MASSAS ARTESANAIS

Nhoque de Batata Recheado com Queijo ao Molho Sugo e Bechamel

Espetinhos de Cappeletti com Pesto de Manjericão

Foccacia de Tomatinhos Grape, Azeitonas e Alho Poró

PADARIA DONA VITORIA

Porção de Pernil

Porção de Costela com Alecrim

JUJUBA MERCADO DE GULOSEIMAS

Strogonoff Gelado de Leite Ninho com Kinder e Morango

Bombom Aberto de Morango com Hortelã

TRATTORIA IL VOLO

Concchiglione con porpettine

Panino Napolitano (Hambúrguer no pão brioche, bolacha de parmesão, tomate e maionese de manjericão)

VINUM WINE BAR

Arancini (Bolinho de Arroz Arboreo com Queijo Parmesão)

Croquete de Costela com Alecrim

CASA FLORENÇA

Panino Di Pancetta Italiana

Panino de Mortadela Espanhola com Pesto de Manjericão

Pudim de Café

CHEIRINHO DE BOLO

Bruschetta de Ciabatta com Frango Cremoso

Creme de Abacaxi com Hortelã

Bruschetta de Ciabatta Veg com Caponata

SERVIÇO

Festival Gastronômico de Santa Bárbara 2023 (edição Verão)

Quando: domingo (17), das 16h às 22h; segunda (18) e terça-feira (19), das 18h às 22h

Onde: no prolongamento da Avenida Corifeu de Azevedo Marques, em frente ao Parque Araçariguama