Um vazamento recentemente corrigido no Jardim São Paulo, em Americana, resultou em interrupções no abastecimento de água nas residências localizadas na Rua Antônio Frezarin, entre a noite de quinta-feira (29) e esta sexta-feira (1º). No endereço há um buraco próximo ao número 503, sinalizado com uma caixa.

Buraco foi sinalizado com uma caixa no Jardim São Paulo – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

É a segunda ocorrência de vazamento em menos de um mês no mesmo endereço. A empresa responsável pela substituição da rede de tubulações teve que realizar reparos em 2 de fevereiro. Ambos os vazamentos ocorreram na nova rede de água do Jardim São Paulo, instalada no início de 2023.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

No mês passado, o DAE (Departamento de Água e Esgoto) informou que o vazamento ocorreu em um ponto onde não foram encontrados defeitos de fabricação, portanto o material não foi substituído. Segundo a autarquia, aproximadamente 20% da rede total foram substituídos entre agosto e outubro de 2023, devido a falhas do fornecedor.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Nesta sexta-feira, o DAE confirmou que o local do problema foi o mesmo da rede já substituída. Como o material está na garantia, a empresa responsável foi contatada e realizará o reparo neste sábado (2).