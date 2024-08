Um vitorioso: conheça a história do professor de judô Anderson Lima

Se vencer na vida tem a ver com superação de limites, Anderson Lima, de 68 anos, que foi aluno de judô da primeira escolinha de esportes subsidiada pela Prefeitura de Americana, no início da década de 1970, certamente pode se considerar um vencedor. Além das medalhas como ex-atleta e técnico, ele sempre viveu do esporte, em um país que pouco valoriza a atividade.

Somado a isto, Anderson escreveu um capítulo importante na sua história ao participar das Olimpíadas de Atlanta, em 1996. “Os Jogos Olímpicos são o ápice de uma carreira esportiva, portanto, tenho muito orgulho de ter composto uma Comissão da Federação Paulista de Judô, como técnico observador, lembrando que em Atlanta o judô brasileiro obteve duas significativas conquistas: as medalhas de bronze dos grandes atletas Aurélio Miguel e Henrique Guimarães.”

Conduzir o “Fogo Olímpico” foi inesquecível para ex-judoca – Foto: Leonardo Matos / Liberal

Pouco reconhecimento. Dedicação, esforço, resiliência e persistência. Em tempos olímpicos, a admiração por atletas que batem recordes e vencem batalhas são sempre pautas que rendem muito, mas nem sempre ficam nos trending topics da vida. “O reconhecimento é para poucos, então, sou grato ao LIBERAL por estar dando a oportunidade de contar um pouco da minha história com o esporte”, comentou Anderson.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Para ele, mesmo o judô sendo um dos esportes mais vitoriosos do Brasil, ainda falta incentivo e oportunidade. “Com todas as dificuldades, acho que o Brasil não é só o país do futebol. Também é do judô. Faltam políticas públicas mais adequadas de incentivo ao esporte. Se isto acontecesse, traríamos mais medalhas e formaríamos melhores cidadãos para o mundo.”

História

Formado em educação física e especialista em Treinamento Desportivo, a história de Anderson com o esporte começou na infância, nos campos de Votuporanga, a 400 quilômetros de Americana. Apesar da paixão pelo futebol, ele admite que não tinha talento. “Gostava muito de futebol, mas costumo dizer que ele não gostava muito de mim, talvez, pelo fato da bola ser redonda”, brinca.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

No início da década de 70, ainda adolescente, Anderson se mudou de Votuporanga para Americana e, aos 14 anos, encontrou no esporte uma forma de superar a timidez. Um amigo o apresentou à recém-criada Escolinha de Iniciação Esportiva de Americana, onde começou nas aulas de judô.

“A academia municipal da modalidade funcionava embaixo da arquibancada do Centro Cívico que, na época, estava em construção. Meus primeiros passos no judô foram orientados pelo saudoso professor Pedro Siqueira Lago, um mestre do qual tenho grandes lembranças.”

Em 2016, Anderson levou a Tocha Olímpica no Centro Cívico de Americana – Foto: Arquivo Pessoal

Rapidamente, Anderson foi se interessando cada vez mais pelo esporte e, em pouco tempo, passou a nutrir o desejo de, um dia, ser professor de judô.

Trajetória

Como atleta, Anderson participou de várias competições, com destaque para o fato de ter composto a primeira equipe de judô a representar Americana em Jogos Regionais.

“Cheguei a ser campeão regional e disputei a fase final do Campeonato Paulista da FPJ, mas com 25, 26 anos parei de competir para me dedicar ao trabalho, aos estudos da educação física e ao sonho de me tornar professor.” Os primeiros passos na nova carreira foram dados como monitor esportivo, instrutor, até se tornar técnico, cargo que o levou para a Federação Paulista de Judô.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Ser um membro do grupo Técnico Pedagógico da FPJ proporcionou a Anderson, entre outras experiências, a oportunidade de participar dos Jogos Olímpicos de Atlanta, nos Estados Unidos, em 1996, e no Campeonato Mundial de Judô em Paris, na França, em 1997.

“Nesses dois grandes eventos do judô mundial, a Federação Paulista resolveu contribuir com a confederação brasileira da modalidade convocando um seleto grupo de professores para acompanhar os eventos como observadores técnicos, nos diversos aspectos que impactam os resultados competitivos. Assim, o objetivo desse grupo foi colher subsídios, não apenas para aquela oportunidade, mas, especialmente, para a formação e a preparação de futuros atletas de alta performance do judô brasileiro.”

Esporte e Educação

Entre as décadas de 90, 2000 e 2010, Anderson ajudou na elaboração, implantação e desenvolvimento de um projeto de coordenação pedagógica nas escolinhas esportivas da Secretaria de Esportes de Americana. Nesse período, na função de coordenador pedagógico desportivo, ajudou a colocar em prática e executar vários projetos.

Em Atlanta, Anderson Lima e o judoca Aurélio Miguel – Foto: Arquivo Pessoal

“O esporte educa e a competição, quando aplicada de forma pedagogicamente correta, podem ser excelentes ferramentas educacionais. Ao meu entendimento, a competição esportiva é um meio e não um fim”, argumenta.

Tocha Olímpica

Um dos grandes marcos de sua vida foi a passagem da Tocha Olímpica por Americana, em 2016, por ocasião das Olimpíadas do Rio. Em Americana, Anderson foi escolhido como um dos representantes para o revezamento.

“Entrei no Centro Cívico e isso foi muito simbólico porque, naquelas dependências, reside a maior parte da minha história dedicada ao esporte de Americana. Foi realmente muito emocionante, o sentimento do dever cumprido.”

Grato ao judô, ele considera que o esporte foi tudo em sua vida. “Estive representando Americana e o Brasil entre os melhores esportistas. Não fui um grande atleta, mas fui um grande vencedor”, finaliza.

Interessou-se pela história de Anderson Lima? Ele é um dos personagens da exposição “Atletas Olímpicos da nossa região”, organizada pela FAM (Faculdade de Americana) em parceria com o Tivoli Shopping, aberta para visitação até 24 de agosto.