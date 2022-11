UBS do Guanabara, em Americana, será reaberta no dia 9 de dezembro

A UBS (Unidade Básica de Saúde) Dr. Adolfo Lutz, no Jardim Guanabara, em Americana, será reaberta em 9 de dezembro. A data foi divulgada pela prefeitura nesta quinta-feira.

O prédio funcionava como UBS até 2017. Depois, o local passou a abrigar a UAD (Unidade de Atendimento Domiciliar) da Secretaria de Saúde. Com as obras para a reabertura da UBS, a UAD se mudou para o bairro São Vito.

Segundo a administração, os trabalhos de manutenção estão em “ritmo acelerado”. Nesta quinta, os trabalhadores iniciaram o amaciamento das paredes com massa corrida, para início da pintura interna.

Manutenção do espaço está orçada em R$ 347,9 mil – Foto: Amauri de Souza / Prefeitura de Americana

Os funcionários já concluíram a instalação do novo piso e da cobertura na entrada principal do prédio, bem como as melhorias no telhado e nas redes elétrica e hidráulica. Também já houve a substituição dos vidros das janelas e batentes das portas.

Em relação à rede elétrica, a equipe fez o aterramento para a instalação do compressor de uso dos equipamentos odontológicos, serviço que nunca havia sido oferecido pela unidade e que a população passará a contar após a reinauguração.

Ainda falta a instalação dos equipamentos sanitários, torneiras, portas, tomadas, luminárias, fechaduras, gabinetes, armários e do balcão da recepção.

Também serão executados serviços de limpeza, identificação visual e instalação dos mobiliários e equipamentos.

EQUIPE. A unidade contará com médico clínico geral, pediatra, ginecologista, dentista e serviços gerais que serão oferecidos pela equipe de enfermagem.

Além do próprio Guanabara, a UBS vai beneficiar bairros como Novo Horizonte, Jd. Lizandra, parte do Jardim Paulistano e da Vila Santa Maria.

A manutenção está orçada em R$ 347,9 mil, recurso proveniente de repasse do governo federal. Já o custo dos mobiliários deverá ser de aproximadamente R$ 110 mil, valor investido pela própria administração.

A Secretaria de Saúde também prevê para fevereiro ou março de 2023 o início da construção de uma UBS no Zanaga.