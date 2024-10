Troca de doações por vale-camiseta do Outubro Rosa de Nova Odessa terminam nesta sexta

Camisetas serão entregues mediante apresentação do vale no dia 26, na caminhada, com saída do Paço Municipal

Edição 2023 da Caminhada do Outubro Rosa e do Novembro Azul de Nova Odessa - Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

Terminam nesta sexta-feira (18) as trocas de doações por vale-camiseta para a Caminhada do Outubro Rosa e Novembro Azul 2024 da Prefeitura de Nova Odessa, que acontece no próximo dia 26, um sábado.

Segundo a presidente voluntária do Fundo Social de Solidariedade, Rose Miranda, ainda há camisetas disponíveis, mas em número limitado.

Neste ano, as camisetas personalizadas da ação de conscientização em prol da saúde da mulher e da saúde do homem estão sendo trocadas pela doação de uma lata de leite em pó de 380 g ou 400 g, ou por um pacote de fraldas infantis ou geriátricas, neste último caso nos tamanhos grandes (G ou GG).

A troca dos vales pode ser feita das 9h às 16h, na sede do Fundo Social e Espaço Melhor Idade – que fica na Rua Heitor Penteado, 199, no Centro (no antigo Clube Lítero).

O “Outubro Rosa” prega a conscientização para a importância do autocuidado feminino e da saúde da mulher, com foco no combate ao câncer de mama. Já no Novembro Azul, voltado à saúde masculina, o foco é a prevenção ao câncer de próstata.

Para retirar a camiseta será necessário apresentar o vale-camiseta no dia da caminhada, imediatamente antes do início do movimento, das 7h às 8h, em frente ao Paço Municipal – local de concentração. Não serão entregues camisetas sem a apresentação dos vales.

Em 2023, centenas de pessoas, de várias faixas etárias, participaram do evento. Como no ano passado, o trajeto da caminhada deste ano vai partir da rampa do Paço Municipal, na Avenida João Pessoa, em direção à Praça Central José Gazzetta, onde haverá mais atrações.