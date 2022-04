Três regiões concentram casos de dengue em Santa Bárbara

Os dados foram fornecidos pela prefeitura a pedido do LIBERAL

As regiões do São Francisco, Jardim Europa e Mollon registram, por enquanto, a maior quantidade de casos de dengue este ano em Santa Bárbara d’Oeste.

As localidades somam, respectivamente, 63, 53 e 52 pessoas diagnosticadas com a doença, que já acometeu 471 moradores na cidade em 2022. Os dados foram fornecidos pela prefeitura a pedido do LIBERAL.

Outras áreas que apresentam os maiores números são Linópolis (49 casos), 31 de março (38), e Grego/Furlan (32).

Ao todo, Santa Bárbara contabilizou 493 pessoas com dengue (22 são moradores de outros municípios), e investiga dois óbitos. Caso se confirmem, serão as primeiras mortes pela doença na cidade depois de três anos.

No primeiro trimestre de 2022, o LIBERAL noticiou que o município registrou um crescimento de 140% de casos de dengue em comparação com o mesmo período de 2021. Foram, ao todo, 350 diagnósticos, contra 141. Vinte dias depois, o número subiu para 493. Ou seja, um aumento de 143 casos – aproximadamente 40%.

Em nota, a prefeitura ressaltou que este ano houve um aumento de casos de arboviroses em todo o País, entre elas a dengue, e que “Santa Bárbara d’Oeste manteve as ações de combate ao mosquito, mesmo durante o período de pandemia e vem incrementando estas ações de controle neste ano”.