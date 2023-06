Transporte intermunicipal ficará 18% mais caro a partir de 1º de julho

O preço das passagens dos ônibus intermunicipais ficará 18% mais caro a partir de 1º de julho. O reajuste foi autorizado pela Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) e é válido para os bilhetes rodoviários e suburbanos.

Do mesmo modo, serviços de viagens rodoviárias operados por empresas permissionárias ficarão mais caros. São exemplos dessas operações as ligações com a capital, o litoral e também outras regiões do interior.

Com a alta, a passagem de Americana para Campinas, por exemplo, saltará de R$ 11,30 para R$ 13,33. De São Paulo para Americana, passará de R$ 51,15 para R$ 60,35, e de Americana para Jales, no interior, sairá dos atuais R$ 146,11 para R$ 172,28.

O aumento, no entanto, não será aplicado nos ônibus da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), que circulam na região e entre as cidades da Grande São Paulo. A Artesp diz que o reajuste levou em conta o valor dos insumos, como os pneus, que subiram acima da inflação.

Para prestar os serviços de transporte rodoviário e intermunicipal, a Artesp exige que as empresas permissionárias mantenham em operação nas linhas veículos com até sete anos de fabricação. A exigência foi mantida na portaria que autorizou o reajuste nas tarifas de transporte intermunicipal.