Trânsito na região do portal de entrada de Americana será alterado para o Roteiro Gastronômico

Mudanças no trânsito começam na segunda-feira; evento será nos dias 30 e 31 de agosto e 1º de setembro

A Prefeitura de Americana, por meio da Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário), vai interditar a Avenida Antônio Pinto Duarte, a partir das 8h de segunda-feira (26), para montagem da estrutura do Roteiro Gastronômico 2024. O evento, que comemora o aniversário de 149 anos do município, acontece nos dias 30 e 31 de agosto e 1º de setembro, na região do portal.

Interdição será feita a partir da região do portal de entrada de Americana – Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

No sentido Rodovia Anhanguera, a via estará fechada em toda a sua extensão, a partir da Avenida Nossa Senhora de Fátima até o portal de entrada da cidade. Já no sentido Centro, a interdição começa na altura do portal e vai até a Rua São Vito.

O motorista terá como alternativa as ruas São Gabriel e Orlando Dei Santi. Os cruzamentos ao longo da via estarão abertos, mas sem acesso à Antônio Pinto Duarte.

O Roteiro Gastronômico 2024 terá nove atrações musicais, incluindo o encerramento com o show do cantor Dilsinho, um dos grandes nomes da nova geração do pagode.

Os portões serão abertos na sexta-feira (30), às 17h, com apresentações até as 22h. No sábado (31) e domingo (1º), a festa ocorre das 12h às 22h.

A entrada será 1 kg de arroz ou 1 litro de óleo. Os itens arrecadados serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade para montagem de cestas entregues para famílias em situação de vulnerabilidade social. A coprodução é da empresa Bokme! Produções.

Confira a programação musical:

30/08 (sexta-feira)

18h às 19h30 – Rennan (Pagode)

20h às 21h30 – Heron e Gustavo (sertanejo)

31/08 (sábado)

16h às 21h – DJ Flávia

16h30 às 18h – Mari Nunes (sertanejo)

18h30 às 20h – Grupo Deu Braza (pagode), com participação especial de Robson Cruz

20h30 às 22h – Grupo Solução (pagode)

01/09 (domingo)

14h às 19h – DJ PIrulito

16h30 às 18h – Já Tá Dentro (pagode)

19h às 20h – Anúncio dos vencedores e entrega da premiação do Roteiro

20h às 21h30 – Dilsinho

A estrutura inclui ainda Espaço Kids para as crianças. A pulseira com acesso ilimitado custará R$ 40. Já o ingresso avulso para cinco minutos de diversão sairá por R$ 10.